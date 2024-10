Ausblick: Simulations Plus öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Simulations Plus wird am 23.10.2024 die Bücher zum am 31.08.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,049 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Simulations Plus noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 26,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Simulations Plus für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 19,7 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,509 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 71,1 Millionen USD, gegenüber 59,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at