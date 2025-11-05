Sitowise Group Aktie
Ausblick: Sitowise Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sitowise Group präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,005 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sitowise Group -0,030 EUR je Aktie verloren.
Sitowise Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,8 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,040 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -0,080 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 190,1 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 192,9 Millionen EUR waren.
Analysen zu Sitowise Group Oyj Registered Shsmehr Analysen
