Ausblick: Sitowise Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sitowise Group präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,005 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sitowise Group -0,030 EUR je Aktie verloren.

Sitowise Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,8 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,040 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -0,080 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 190,1 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 192,9 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at