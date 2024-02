Ausblick: Six Flags Entertainment legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Six Flags Entertainment gibt am 29.02.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,271 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 297,5 Millionen USD – ein Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Six Flags Entertainment 279,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,995 USD im Vergleich zu 1,29 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 1,43 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,36 Milliarden USD.

