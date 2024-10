Ausblick: Skandinaviska Enskilda Banken (C) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Skandinaviska Enskilda Banken (C) wird sich am 24.10.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2024 beendeten Quartals äußern.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Skandinaviska Enskilda Banken (C) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,21 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 5,07 SEK je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Skandinaviska Enskilda Banken (C) mit einem Umsatz von insgesamt 19,86 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,66 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 58,34 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,39 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 18,20 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 80,56 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 174,08 Milliarden SEK waren.

