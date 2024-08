Ausblick: SOLAR A-S (B) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SOLAR A-S (B) gibt am 08.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 5,30 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SOLAR A-S (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 10,54 DKK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 3,06 Milliarden DKK aus – eine Minderung von 5,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SOLAR A-S (B) einen Umsatz von 3,25 Milliarden DKK eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 22,00 DKK aus. Im Vorjahr waren 47,51 DKK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 12,14 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 13,03 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at