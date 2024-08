Ausblick: SP Group A-S Bearer stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SP Group A-S Bearer stellt am 23.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 4,30 DKK. Dies würde einem Zuwachs von 73,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SP Group A-S Bearer 2,48 DKK je Aktie vermeldete.

SP Group A-S Bearer soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 690,0 Millionen DKK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 662,8 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 17,50 DKK, gegenüber 13,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,70 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,61 Milliarden DKK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at