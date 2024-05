Ausblick: SP Group A-S Bearer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SP Group A-S Bearer lädt am 27.05.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2024 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 4,40 DKK je Aktie gegenüber 4,42 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 724,0 Millionen DKK – das würde einem Zuwachs von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 707,3 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 15,00 DKK im Vergleich zu 13,04 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,71 Milliarden DKK, gegenüber 2,61 Milliarden DKK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at