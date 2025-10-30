Ausblick: Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates wird am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 10,67 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 18,88 NOK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Sparebank 1 Ostfold Akershus Cert Primary Capital Certificates mit einem Umsatz von insgesamt 313,6 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 518,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 39,46 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 44,50 NOK je Aktie, gegenüber 49,01 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,30 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 2,08 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at