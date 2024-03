Ausblick: Spruce Power präsentiert Quartalsergebnisse

Spruce Power lässt sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Spruce Power die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -1,658 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 14,0 Millionen USD gegenüber 18,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 22,69 Prozent.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -6,540 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,270 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 39,7 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 23,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at