Ausblick: STAAR Surgical Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

STAAR Surgical Company gibt am 26.02.2024 die Zahlen für das am 31.12.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,174 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 75,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 18,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,04 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,810 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 322,1 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 284,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

