Stag Industrial Aktie
WKN DE: A1C8BH / ISIN: US85254J1025
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Stag Industrial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Stag Industrial veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,256 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 209,1 Millionen USD gegenüber 190,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,23 USD aus. Im Vorjahr waren 1,04 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 836,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 767,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
