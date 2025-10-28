Ausblick: Stag Industrial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stag Industrial veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,256 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 209,1 Millionen USD gegenüber 190,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,23 USD aus. Im Vorjahr waren 1,04 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 836,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 767,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

