Ausblick: Starbreeze (B) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Starbreeze (B) wird am 15.02.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorstellen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,023 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,016 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 55,5 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 65,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,6 Millionen SEK in den Büchern standen.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,183 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,070 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 631,2 Millionen SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 127,6 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at