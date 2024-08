Ausblick: State Bank of India gewährt Anlegern Blick in die Bücher

State Bank of India wird am 03.08.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass State Bank of India im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,34 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 20,77 INR je Aktie gewesen.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 506,97 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 61,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1.323,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 42 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 75,34 INR je Aktie, gegenüber 75,17 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 37 Analysten durchschnittlich bei 2.278,45 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 5.897,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at