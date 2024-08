Ausblick: Stenhus Fastigheter i Norden Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Stenhus Fastigheter i Norden Registered wird am 22.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,210 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Stenhus Fastigheter i Norden Registered einen Verlust von -0,180 SEK je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 266,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 11,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 239,2 Millionen SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,864 SEK im Vergleich zu -1,110 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 1,07 Milliarden SEK, gegenüber 1,02 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at