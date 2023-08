Ausblick: Stronghold Digital Mining A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stronghold Digital Mining A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,217 USD. Dies würde einen Verlust von 48,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Stronghold Digital Mining A -0,820 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 31,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 19,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,577 USD, gegenüber -3,450 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 86,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 106,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at