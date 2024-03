Ausblick: Stryve Foods A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stryve Foods A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.04.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -1,960 USD. Das entspräche einem Gewinn von 6,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,100 USD erwirtschaftet wurden.

Stryve Foods A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Verlust von -1,920 USD je Aktie, gegenüber -15,520 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 19,8 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 30,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at