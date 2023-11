Ausblick: Stryve Foods A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stryve Foods A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Stryve Foods A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,650 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 6,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,670 USD, gegenüber -16,200 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 23,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at