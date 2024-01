Ausblick: Sumitomo Dainippon Pharma veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sumitomo Dainippon Pharma lässt sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sumitomo Dainippon Pharma die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -57,892 JPY. Das entspräche einem Verlust von 105,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -28,240 JPY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 91,83 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 34,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,98 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -222,969 JPY je Aktie, gegenüber -187,550 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 341,33 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 555,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at