Ausblick: SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES präsentiert in der am 09.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 89,80 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 26,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 70,95 JPY erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 270,30 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 262,44 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 344,16 JPY im Vergleich zu 47,20 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1.057,70 Milliarden JPY, gegenüber 854,09 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at