ATX und DAX mit Gewinnen -- Börsen in China verloren - Tokio im Feiertag

Der heimische Leitindex legt am Dienstag zu, während auch der deutsche Markt Gewinne einfährt. Derweil verbuchten die Indizes in China Abgaben.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag stärker..

Der ATX stand kurz nach dem Handelsstart 0,30 Prozent im Plus bei 4.622,58 Punkten und tendiert auch weiterhin fester.

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit Kursgewinnen aufgenommen. Impulse könnten am Dienstag Barometer für die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone, Deutschland und Frankreich bringen, schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in einem Kommentar. In Frankreich fielen soeben veröffentlichte Einkaufsmanagerindizes für die Industrie und den Dienstleistungsbereich jeweils etwas schlechter aus als erwartet. In Deutschland zeichnete sich ein durchmischtes Bild ab. Während der Index für die Industrie enttäuschte, viel das Stimmungsbarometer für den Dienstleistungsbereich besser aus, als erwartet.

Für Unterstützung dürften die Gewinne an den US-Börsen am Montag gesorgt haben. Gleich mehrere US-Indizes konnten neue Höchststände markieren. Bereits in der Vorwoche hatte die Hoffnung, dass die Leitzinsen in den USA weiter sinken und so den Unternehmen niedrigere Finanzierungskosten bescheren, die US-Börsen gestützt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zieht an.

Der DAX gewann zum Ertönen der Startglocke 0,33 Prozent auf 23.604,36 Punkte. Auch im weiteren Verlauf hält er sich in der Gewinnzone.

Nach der Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street ist der DAX am Dienstag stabiler ins Rennen gegangen. Die kleine Kurslücke, die er zu Wochenbeginn nach unten aufgerissen hatte, kann er damit aber bisher nicht ganz schließen. In den USA dämmen der Dow Jones und der marktbreite S&P 500 ihren bisherigen Rückstand zum Dax im Jahr 2025 weiter ein. Die Indizes der Tech-Börse NASDAQ haben mit plus 18 Prozent inzwischen aufgeschlossen. Der DAX wartet seit Mitte Juli auf einen neuen Höchststand. Die US-Indizes begannen derweil etwa zur gleichen Zeit mit ihrer Rekordjagd.

Bei den US-Techwerten läuft aktuell eine KI-Rally. Die Experten der Commerzbank wiesen zudem auf den aggressiven Zinssenkungskurs hin, für den sich der Ökonom Stephen Miran in seiner ersten Rede seit dem Aufstieg in die Führungsriege der US-Notenbank ausgesprochen habe.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Montag mit Gewinnen.

Der Dow Jones legte 0,14 Prozent auf 46.381,35 Punkte zu.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss mit einem Aufschlag von 0,70 Prozent bei 22.788,98 Zählern und erreichte bei 22.801,90 einen neuen Rekord.

In der Vorwoche hatte die Hoffnung, dass die Leitzinsen in den USA weiter sinken und so den Unternehmen niedrigere Finanzierungskosten bescheren, die US-Börsen gestützt und zu neuen Rekordwerten verholfen. Laut dem Deutsche-Bank-Investmentchef Christian Nolting ist "ein gewisser Konsens über die künftige Ausrichtung der US-Geldpolitik" entstanden. In dem weiterhin schwierigen politischen Umfeld geht er davon aus, dass sich die Aufmerksamkeit in den kommenden Tagen wieder stärker auf Konjunkturdaten richten wird.

Auf politischer Ebene wurde am Montag weiter darüber diskutiert, dass US-Präsident Donald Trump vor dem Wochenende eine Gebühr von 100'000 Dollar auf häufig von amerikanischen Tech-Konzernen genutzte Visa angekündigt hatte. Etwas Erleichterung herrschte nach der Klarstellung, dass es sich um eine einmalige Gebühr nur für neue Visa handeln soll.

ASIEN

Die Börsen in China präsentierten sich am Dienstag schwächer.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte am Montag letztlich um 0,99 Prozent auf 45.493,66 Punkte zu. Am heutigen Dienstag findet in Tokio aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite bis Handelsende noch leicht um 0,18 Prozent auf 3.821,83 Zähler. Zuvor war es zeitweise deutlicher bergab gegangen.

In Hongkong gab der Hang Seng daneben 0,70 Prozent ab auf 26'159,12 Einheiten.

Teilnehmer verwiesen nach der jüngsten positiven Entwicklung auf anhaltende Gewinnmitnahmen, die vor allem den Technologie-Sektor belasteten. Allerdings berichteten Marktteilnehmer von insgesamt dünnen Umsätzen im Vorfeld wichtiger US-Konjunkturdaten am Freitag. Dann wird der Kernindex der persönlichen US-Konsumausgaben für August veröffentlicht. Dieser ist im Vergleich zum weniger umfassenden Verbraucherpreisindex das favorisierte Inflationsmaß der US-Notenbank. In Tokio fand aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

Die Investoren zeigten sich zudem vorsichtig, nachdem mehrere Vertreter der US-Notenbank signalisierten, dass die Fed die Leitzinsen nach der Senkung in der vergangenen Woche möglicherweise nicht weiter senken muss. So hat sich der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, Alberto Musalem, am Montag skeptisch bezüglich künftiger Zinssenkungen gezeigt. Er habe die Senkung um 25 Basispunkte vergangene Woche wegen höherer Risiken für den Arbeitsmarkt unterstützt, aber angesichts der Inflation, die fast 1 Prozentpunkt über dem Fed-Ziel von 2 Prozent liege, könnten weitere Senkungen übermäßige Sorglosigkeit gegenüber steigenden Preisen bedeuten. Mit Spannung wird nun auf eine Rede von Fed-Chairman Jerome Powell am Dienstag geschaut.

