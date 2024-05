Ausblick: Sumitomo Mitsui Financial Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sumitomo Mitsui Financial Group äußert sich am 15.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 118,13 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 29,61 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Sumitomo Mitsui Financial Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 766,58 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 57,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sumitomo Mitsui Financial Group 1.808,54 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 707,32 JPY, gegenüber 590,46 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 3.555,91 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 6.004,11 Milliarden JPY generiert wurden.

