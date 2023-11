Ausblick: Sumitomo Mitsui Financial Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sumitomo Mitsui Financial Group lädt am 14.11.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,228 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,286 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,86 Milliarden USD aus – eine Minderung von 2,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sumitomo Mitsui Financial Group einen Umsatz von 6,00 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,869 USD, gegenüber 0,865 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 22,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,22 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at