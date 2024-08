Ausblick: Sumitomo Realty Development vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sumitomo Realty Development stellt am 08.08.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 113,29 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 120,02 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 267,39 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253,14 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 403,44 JPY je Aktie, gegenüber 373,83 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 1.006,45 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 967,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at