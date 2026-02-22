Ausblick: Summit Therapeutics legt Quartalsergebnis vor

Summit Therapeutics lässt sich am 23.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Summit Therapeutics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,087 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,035 USD, gegenüber -0,310 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 0,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at