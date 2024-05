Ausblick: Sun Life Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sun Life Financial wird am 09.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,65 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sun Life Financial 1,37 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,50 Milliarden CAD – ein Minus von 87,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sun Life Financial 12,06 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,87 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,27 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 12,84 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 31,88 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at