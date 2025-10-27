Sundram Fasteners Aktie
Ausblick: Sundram Fasteners stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sundram Fasteners stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,40 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,78 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 14,88 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 0,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sundram Fasteners einen Umsatz von 14,86 Milliarden INR eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 31,10 INR, während im vorherigen Jahr noch 25,66 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 64,19 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 59,41 Milliarden INR waren.
