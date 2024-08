Ausblick: SuperCom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SuperCom präsentiert in der am 15.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,030 USD. Das entspräche einem Gewinn von 85,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,210 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 6,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 22,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SuperCom einen Umsatz von 7,8 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,590 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 27,1 Millionen USD, gegenüber 26,6 Millionen USD im Vorjahr.

