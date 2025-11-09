ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Surgery Partners Aktie

WKN DE: A14YWP / ISIN: US86881A1007

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Surgery Partners präsentiert Quartalsergebnisse

Surgery Partners lässt sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Surgery Partners die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,203 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Surgery Partners -0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 6,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 820,0 Millionen USD gegenüber 770,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,946 USD, gegenüber -1,330 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 3,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,11 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

