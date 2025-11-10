Ausblick: Surya Roshni informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Surya Roshni wird sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 3,90 INR je Aktie gegenüber 1,57 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Surya Roshni mit einem Umsatz von insgesamt 19,40 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 26,86 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 21,40 INR, gegenüber 15,95 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 88,49 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 74,09 Milliarden INR generiert wurden.

