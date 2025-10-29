Ausblick: Swiggy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Swiggy lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -4,250 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Swiggy noch ein Verlust pro Aktie von -2,710 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 53,71 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 49,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Swiggy einen Umsatz von 36,01 Milliarden INR eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -14,267 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -13,720 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich auf 216,26 Milliarden INR, gegenüber 152,27 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at