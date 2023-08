Ausblick: Synchronoss Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Synchronoss Technologies lässt sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Synchronoss Technologies die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,030 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 59,6 Millionen USD gegenüber 65,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,65 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,100 USD, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 243,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 252,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at