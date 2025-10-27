Ausblick: Taaleri vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Taaleri öffnet am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,065 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,390 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 42,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 12,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 22,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,333 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 52,1 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 69,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at