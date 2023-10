Ausblick: TAIYO NIPPON SANSO stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TAIYO NIPPON SANSO lässt sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TAIYO NIPPON SANSO die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 47,91 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 16,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 41,27 JPY erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 308,52 Milliarden JPY gegenüber 297,69 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 202,57 JPY im Vergleich zu 168,85 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1.248,52 Milliarden JPY, gegenüber 1.186,68 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

