Ausblick: Taptica International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Taptica International wird sich am 22.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,034 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Taptica International 0,110 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 76,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 17,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,131 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,600 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 322,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 309,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at