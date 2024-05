Ausblick: Techpoint stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Techpoint wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 39,87 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Techpoint noch 24,52 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 36,87 Prozent auf 2,56 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 180,82 JPY im Vergleich zu 136,72 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 10,54 Milliarden JPY, gegenüber 9,23 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at