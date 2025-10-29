Ausblick: Telefonica Brasil stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Telefonica Brasil präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,182 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,53 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Telefonica Brasil für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,76 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,706 USD je Aktie, gegenüber 0,630 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 10,87 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 10,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at