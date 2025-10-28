Telenor ASA Aktie
WKN: 591260 / ISIN: NO0010063308
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Telenor ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Telenor ASA wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,51 NOK gegenüber 2,39 NOK im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 20,39 Milliarden NOK gegenüber 20,04 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,97 NOK, gegenüber 13,32 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 81,09 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 79,93 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
