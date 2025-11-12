Ausblick: Tenon Medical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tenon Medical wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,370 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,630 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 25,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Tenon Medical für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,1 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,695 USD im Vergleich zu -11,260 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 3,8 Millionen USD, gegenüber 3,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at