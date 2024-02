Ausblick: The Babcock Wilcox vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

The Babcock Wilcox lädt am 27.02.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,927 USD. Dies würde einer Verringerung von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem The Babcock Wilcox 0,930 USD je Aktie vermeldete.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 624,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei The Babcock Wilcox für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 659,4 Millionen USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,94 USD, gegenüber 2,60 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,23 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at