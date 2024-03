Ausblick: The Buckle verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

The Buckle äußert sich am 15.03.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2024 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass The Buckle im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,76 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 401,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei The Buckle für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 383,6 Millionen USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,25 USD, gegenüber 5,17 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,35 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at