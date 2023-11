Ausblick: The Buckle zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Buckle lädt am 17.11.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,950 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 8,68 Prozent auf 303,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte The Buckle noch 332,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,19 USD, gegenüber 5,13 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at