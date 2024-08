Ausblick: The Cannabist Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Cannabist Company öffnet am 08.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,049 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 28,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 173,6 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 124,4 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,180 USD aus. Im Vorjahr waren -0,590 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 506,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 690,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at