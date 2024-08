Ausblick: The Container Store Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

The Container Store Group veröffentlicht am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,210 USD. Das entspräche einem Gewinn von 12,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,240 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 192,4 Millionen USD gegenüber 207,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,10 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,420 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,090 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 808,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 847,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at