Ausblick: The Karur Vysya Bank zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

The Karur Vysya Bank äußert sich am 18.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,20 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,47 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 9,89 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 55,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,16 Milliarden INR in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 22,05 INR je Aktie, gegenüber 19,99 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 58,85 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 98,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at