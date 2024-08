Ausblick: The Lion Electric Company Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Lion Electric Company Registered wird am 31.07.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass The Lion Electric Company Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,114 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,050 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,36 Prozent auf 62,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 58,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,392 USD, gegenüber -0,460 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 285,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 253,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at