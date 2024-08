Ausblick: The RMR Group A präsentiert Quartalsergebnisse

The RMR Group A wird am 01.08.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,370 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte The RMR Group A 1,48 USD je Aktie eingenommen.

The RMR Group A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 230,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 17,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 280,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD, gegenüber 3,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 932,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 962,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at