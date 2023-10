Ausblick: The Scotts Miracle-Gro Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Scotts Miracle-Gro Company wird am 01.11.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -2,884 USD. Das entspräche einem Verlust von 41,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,040 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll The Scotts Miracle-Gro Company mit einem Umsatz von insgesamt 332,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 493,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 32,71 Prozent verringert.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,08 USD, gegenüber 4,10 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 3,51 Milliarden USD im Vergleich zu 3,92 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at