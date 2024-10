Ausblick: Third Coast Bancshares zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Third Coast Bancshares wird am 23.10.2024 das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,553 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Third Coast Bancshares 0,320 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 41,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 41,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,11 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 165,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 274,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

