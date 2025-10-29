Ausblick: Thryv gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Thryv veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,254 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -2,650 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Thryv 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 200,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Thryv 179,9 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,554 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,000 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 785,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 824,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at