WKN DE: A12FTD / ISIN: SE0006422390

Kursziele
09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Thule Group AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Thule Group AB wird am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,332 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Thule Group AB -0,370 SEK je Aktie verloren.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent auf 1,78 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,68 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,71 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,59 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 10,38 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 9,54 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Thule Group AB 20,26 -0,49% Thule Group AB

